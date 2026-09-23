Американцы оторопели: «Кащееву смерть» Зеленского русские поставили на поток и превратили в реактивный конвейер

За считанные месяцы под Орлом выстроен крупнейший в мире дронопорт, откуда по врагу регулярно бьёт неуязвимое оружие Сергей Ищенко Фото: Александр Полегенько/ТАСС Западные военные аналитики и эксперты сегодня на все лады повторяют недавно пришедшее к ним из России словосочетание «drone port Tsimbulovo».