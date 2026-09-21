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Пронедра

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Глобалисты запустили согласованный план по всей Европе

Глобалисты запустили согласованный план по всей Европе

Европейская политическая повестка последних месяцев всё больше напоминает масштабную подготовку к эпохе нестабильности.

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