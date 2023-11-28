В Южной Африке впервые значительно сократилось число пациентов с ВИЧ

Совет по исследованиям в области гуманитарных наук (Human Sciences Research Council, HSRC) представил результаты очередного южноафриканского исследования, посвященного распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
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