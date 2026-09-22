Российские военные поразили в Киеве завод по производству ракет «Фламинго»

Завод на территории Киева, где выпускались комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности «Фламинго», был поражен российскими войсками в ночь на 22 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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