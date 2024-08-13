В Ростове парк Горького признали опасным и обнесли забором

Дмитрий Гурин

И что за чос? Егозой обнесли только забор на пятне строительства того что осталось от кинотеатра "Россия", забору уже лет 10-ть. То что в нем по ночам с борзотным выездом шлялись мигранты и доставали людей и прям буквально под дверьми отделения полиции было, но т.к. шестерки Колокольчика очковались входить в дискуссии то мужики взяли ситуацию и черенки от лопат в руки..... Только полтора часа назад там проходил, как было неделю назад так и осталось, но это утром, ночью другой коленкор.....