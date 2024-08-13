На какой срок появилось сооружение – неизвестно.Парк Горького в центральной части Ростова-на-Дону признан объектом 1-й категории опасности, на фоне этого часть его территории обнесена забором.
В Ростове парк Горького признали опасным и обнесли забором
Комментарии
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Дмитрий Гурин
И что за чос? Егозой обнесли только забор на пятне строительства того что осталось от кинотеатра "Россия", забору уже лет 10-ть. То что в нем по ночам с борзотным выездом шлялись мигранты и доставали людей и прям буквально под дверьми отделения полиции было, но т.к. шестерки Колокольчика очковались входить в дискуссии то мужики взяли ситуацию и черенки от лопат в руки..... Только полтора часа назад там проходил, как было неделю назад так и осталось, но это утром, ночью другой коленкор.....
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17 час.
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