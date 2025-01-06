Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    Хочется обосать этого клоунаУкраинского депут...
  • Валерий Путря
    нынешний "алиев" (выпускник МГИМО) - всего лишь пыль, жалкое подобие в сравнении с его отцом, Гейдаром. Он никогда ни...Алиев резко выска...
  • николай лейчинский
    Личное мнение : "люблю" вас седовласых , лысых , с бородкой бесподобных прорицатилей  ! За министерскую з\п какую чуш...Рогов: ВСУ могут ...

Модернизация Ту-160: стратегический шаг России под руководством Путина

Модернизация Ту-160: стратегический шаг России под руководством Путина

Россия модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160 по решению Владимира Путина. Эти обновленные машины играют важную роль в ядерной триаде, как сообщает National Interest, и оснащены новейшими технологиями для эффективного преодоления вражеской ПВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх