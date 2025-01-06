Модернизация Ту-160: стратегический шаг России под руководством Путина

Россия модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160 по решению Владимира Путина. Эти обновленные машины играют важную роль в ядерной триаде, как сообщает National Interest, и оснащены новейшими технологиями для эффективного преодоления вражеской ПВО.
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