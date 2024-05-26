История мировых эпидемий, ч. 4: малярия и лепра

Ученые говорят, что если уровень смертности и количество инфекций от туберкулеза и гриппа с годами снижаются, то уровень смертности от малярии удвоится в течение следующих 20 лет из-за снижения восприимчивости.
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