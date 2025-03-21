В Британии накинулись на ФРГ за намерение восстановить "Северный поток"

Оказавшись между Россией и все более враждебно настроенными к ЕС США, Германия испытывает на прочность свои связи с Европой Помните причудливо грозный российский ролик с изображением скованных льдом европейских городов под мрачный саундтрек "А зима будет большая"? Он завирусился в сентябре 2022 года, примерно через полгода после начала СВО России на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии