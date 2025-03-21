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В Британии накинулись на ФРГ за намерение восстановить "Северный поток"

В Британии накинулись на ФРГ за намерение восстановить "Северный поток"

Оказавшись между Россией и все более враждебно настроенными к ЕС США, Германия испытывает на прочность свои связи с Европой Помните причудливо грозный российский ролик с изображением скованных льдом европейских городов под мрачный саундтрек "А зима будет большая"? Он завирусился в сентябре 2022 года, примерно через полгода после начала СВО России на Украине.

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Комментарии
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саша пупкин
О чем статья???
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17 час.
Регина Толстоброва
А кто виноват у них? Они сами заменили газ ветряные  мельницы. И легли под Америку. Надо же такими тупыми быть.
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17 час.
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