В Британии накинулись на ФРГ за намерение восстановить "Северный поток"

Оказавшись между Россией и все более враждебно настроенными к ЕС США, Германия испытывает на прочность свои связи с Европой Помните причудливо грозный российский ролик с изображением скованных льдом европейских городов под мрачный саундтрек "А зима будет большая"? Он завирусился в сентябре 2022 года, примерно через полгода после начала СВО России на Украине.