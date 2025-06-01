Особенности украинской катастрофы

У украинской катастрофы много причин. И все они носят внутренний характер, будучи преимущественно связаны с незрелостью общества, стабильно продвигавшего к власти неадекватные элиты и надеявшегося таким образом, без особых усилий вести жизнь рантье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии