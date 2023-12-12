Обновленный Exeed VX выходит на российский рынок

Рестайлинговый кроссовер Exeed VX уже доступен для заказа у российских дилеров. Презентация машины состоялась еще на прошлой неделе, но теперь опубликован и прайс-лист, а старт живых продаж назначен на 14 декабря.
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