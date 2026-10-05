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Мировое обозрение

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Россиянам назвали размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году

Россиянам назвали размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году

Главное в тезисах: Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году: заложен на уровне 3503,41 рубля в проекте бюджета Социального фонда России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

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