«Точь-в-точь как в выходные»: какая погода ожидает калужан на рабочей неделе

Первую половину недели погода в средней полосе будет складываться под влиянием циклона, поднимающегося с просторов Черного моря на северПервую половину недели погода в средней полосе будет складываться под влиянием циклона, поднимающегося с просторов Черного моря на север.
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