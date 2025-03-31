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Калужские новости

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«Точь-в-точь как в выходные»: какая погода ожидает калужан на рабочей неделе

«Точь-в-точь как в выходные»: какая погода ожидает калужан на рабочей неделе

Первую половину недели погода в средней полосе будет складываться под влиянием циклона, поднимающегося с просторов Черного моря на северПервую половину недели погода в средней полосе будет складываться под влиянием циклона, поднимающегося с просторов Черного моря на север.

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