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Путину показали новый российский самолет

Путину показали новый российский самолет

Президенту России Владимиру Путину во время его визита на Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) показали новый полностью импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 и производство первых 18-ти серийных лайнеров.

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