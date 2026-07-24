Путину показали новый российский самолет

Президенту России Владимиру Путину во время его визита на Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) показали новый полностью импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 и производство первых 18-ти серийных лайнеров.
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