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Агент де Йонга — об обвинениях футболиста в симуляции болезни: «Полная ерунда»

Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, отреагировал на слухи о том, что футболист симулировал болезнь ради того, чтобы пропустить матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Антверпена» (2:3).

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