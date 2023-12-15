Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, отреагировал на слухи о том, что футболист симулировал болезнь ради того, чтобы пропустить матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Антверпена» (2:3).