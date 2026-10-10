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Культуромания

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«Роскосмос» представил первую в России серию художественных визуализаций космических объектов

«Роскосмос» представил первую в России серию художественных визуализаций космических объектов

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с научной командой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» впервые в России представила серию художественных визуализаций космических объектов.

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