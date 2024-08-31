Новый учебный год — это большая ответственность не только для детей, но и их родителей.

Помимо сборов в школу, нужно еще продумать питание — как минимум, завтраки. Они должны быть вкусными, сытными, полезными, но в то же время простыми Делимся подборкой блюд для школьников, которые не займут много времени: https://clck.
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