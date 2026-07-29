Сила в правде
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Сила в правде

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Русские войска вышли к западным подступам Славянско-Краматорской агломерации: что дальше

Русские войска вышли к западным подступам Славянско-Краматорской агломерации: что дальше

Русские подразделения взяли Шевченко и большую часть Белицкого. До Краматорска осталось около 2 км, до Славянска — 3.

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