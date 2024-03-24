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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Хюлькенберг о двойных очках «Хааса»: «Мы с Магнуссеном работаем как команда, понимаем друг друга за пределами трассы»

Нико Хюлькенберг стал девятым по итогам Гран-при Австралии, его напарник по «Хаасу» Кевин Магнуссен финишировал десятым.

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