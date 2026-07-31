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ТСН24

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Черезов, переживший покушение в Туле, лично испытывал БПЛА в зоне спецоперации

Черезов, переживший покушение в Туле, лично испытывал БПЛА в зоне спецоперации

Предприниматель и главный конструктор дронов семейства "Овод" Андрей Черезов, переживший покушение в Туле, лично испытывал свои разработки в зоне СВО, как передает "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании.

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