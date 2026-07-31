Черезов, переживший покушение в Туле, лично испытывал БПЛА в зоне спецоперации

Предприниматель и главный конструктор дронов семейства "Овод" Андрей Черезов, переживший покушение в Туле, лично испытывал свои разработки в зоне СВО, как передает "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии