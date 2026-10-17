Уличная акция протеста проходит рядом со зданием Конституционного суда Польши, ее участники разбили на тротуаре аллеи Яна Христиана Шуха палаточный лагерь.
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