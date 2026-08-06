Цыбульский: мощности ж/д позволяют увеличить прием грузов в Архангельске в два раза

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Существующие мощности железной дороги в Архангельской области позволяют повысить перевалку грузов через Архангельск практически в два раза, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в интервью ТАСС.
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