«Контрнаступы» забьем нацистам в глотки, под Курском идут кровавые бои: Карта специальной военной операции на Украине на 7 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНесколько часов назад российские военкоры сообщили, что ударные формирования ВСУ попытались контратаковать российские подразделения в районе Махновки Курской области.