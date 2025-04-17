Почему успеха добиваются худшие, или Как работает закон отрицательной селекции

Мы часто удивляемся тому, что руководящие должности занимают люди, наименее этого достойные. Не обладая ни умом, ни хорошими манерами, ни другими положительными качествами, они легко пробиваются «наверх», формируя элиту.
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