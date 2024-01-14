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Депутат Деркач: коррупция Байдена на Украине профинансировала теракты в России

Депутат Деркач: коррупция Байдена на Украине профинансировала теракты в России

Сын Байдена тайно передал Украине деньги, на которые взорвали «Северный поток» и убили Дарью Дугину Владимир ДЕМЧЕНКО Взятка по делу Burisma могла пойти на подрыв «Северных потоков» Фото: REUTERS Настоящей информационной бомбой грозит стать интервью экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача, которое он дал американской журналистке Симоне Манджанте, жене бывшего советника Трампа Джорджа Пападопулоса.

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