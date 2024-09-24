Экс-жена Шнурова закрывает бизнес из-за убытков в 122 млн рублей

Бывшая жена Сергея Шнурова, Матильда, понесла убытки в бизнесе на сумму 122,6 миллиона рублей. 38-летняя предпринимательница решила закрыть предприятия, под управлением которых находились рестораны Sososо Bistro и Cococouture в Санкт-Петербурге.
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