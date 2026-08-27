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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альварес вновь не тренировался с «Атлетико» из-за болезни. Участие форварда в матче с «Севильей» под вопросом (As)

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес не тренировался с командой и сегодня, сообщает As. Аргентинец пропустил утреннюю тренировку, после того, как уже отсутствовал на вчерашнем занятии из-за болезни.

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