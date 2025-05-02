А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 2 мая в Орле

А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 2 мая в ОрлеСегодня, 2 мая, небо словно набросило на город шаль из облаков, удерживая температуру на отметке +11°C.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии