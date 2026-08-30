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Русская весна

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«Надо быть идиотом»: глава комитета Госдумы об информации о заморозке вкладов

«Надо быть идиотом»: глава комитета Госдумы об информации о заморозке вкладов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что слухи о возможной заморозке вкладов россиян целенаправленно запускаются из-за рубежа с целью дестабилизации российского финансового рынка.

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