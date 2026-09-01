Турция разработала план безопасной транспортировки зерна в Черном море. Согласия сторон пока нет

Анкара разработала механизм безопасного экспорта зерна по Чёрному морю и обсуждает его с Киевом и Москвой.
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Еще не наелись.
Для меня турки это "страшнее" чурок. Не в смысле их боязни. а в смысле отношений с ними. Имел возможность общаться. Понял хорошо почему бабушки наши иногда внуков своих обзывают турками.
как сильно всем хочется зерна! мона менять на санкционные крайне необходимые для России товары.
С какого перепуга турки стали так суетится? За турками видны уши американцев, которые хотят вывозить свое зерно.
Очередные грабли для России
Скажем потом ,опять надули