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Генерал Ганзер: Многих в ФРГ поразили слова Залужного о тупике ВСУ

Генерал Ганзер: Многих в ФРГ поразили слова Залужного о тупике ВСУ

Отставной бригадный генерал бундесвера Хельмут Ганзер заявил, что многие комментаторы в ФРГ были ошеломлены признанием главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о тупиковой ситуации на линии боевого соприкосновения.

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Комментарии
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петр кузнецов
ну так если генералам с трудом доходит о тупике на Украине , то что говорить о других рукожопых
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