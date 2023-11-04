Генерал Ганзер: Многих в ФРГ поразили слова Залужного о тупике ВСУ

Отставной бригадный генерал бундесвера Хельмут Ганзер заявил, что многие комментаторы в ФРГ были ошеломлены признанием главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о тупиковой ситуации на линии боевого соприкосновения.
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