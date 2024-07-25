Склонность к депрессии повысила эффективность труда сотрудников дорожного хозяйства

Удовлетворенность трудом зависит от многих индивидуальных особенностей человека. Очевидно, что у работников разных профессий различается и набор личностных характеристик, которые оказывают влияние на качество труда.
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