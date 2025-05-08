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Парламентская газета

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За запуск беспилотника москвичам прилетит штраф 50 тысяч рублей

За запуск беспилотника москвичам прилетит штраф 50 тысяч рублей

Жители и гости столицы, которые будут запускать беспилотники, например квадрокоптеры с камерами или авиамодели, в период подготовки ко Дню Победы, рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей, а их аппараты могут уничтожить сотрудники правоохранительных органов.

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