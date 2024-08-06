Более 36,7 тысячи донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы в январе — июле 2024 года. В частности, жители региона более 26 тысяч раз сдали цельную кровь, около 9,5 тысячи раз — плазму и 1,2 тысячи раз — тромбоциты.