Более 36,7 тысячи донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы в январе — июле 2024 года. В частности, жители региона более 26 тысяч раз сдали цельную кровь, около 9,5 тысячи раз — плазму и 1,2 тысячи раз — тромбоциты.
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