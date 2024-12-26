Картошка – в два раза, капуста – на 70%: какие продукты за год подорожали сильнее всего

Некоторые продукты питания в Свердловской области за год выросли в полтора и даже в два раза. «Новый День» сравнил средние цены на продукты от 25 декабря 2023 года и 23 декабря 2024 года по данным Свердловскстата.
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