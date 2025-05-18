Слабеющий Трамп: насколько это выгодно России? Кто его слушает?Последние события в Стамбуле лишний раз подтверждают не самое уважительное отношение сторон конфликта к мнению Дональда Трампа.
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Слабеющий Трамп: насколько это выгодно России? Кто его слушает?Последние события в Стамбуле лишний раз подтверждают не самое уважительное отношение сторон конфликта к мнению Дональда Трампа.
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