История и археология: За что семья убила богача Ченчи, и почему призрак его дочки до сих пор бродит по ночному Риму

Молодая римлянка Беатриче Ченчи, жившая в XVI веке, давно стала символом юношеского бунтарства против деспотических методов родителей, символом чарующей красоты и невинности, стремящейся любой ценой отстоять свою независимость.
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