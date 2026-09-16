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Культурология.рф

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История и археология: За что семья убила богача Ченчи, и почему призрак его дочки до сих пор бродит по ночному Риму

История и археология: За что семья убила богача Ченчи, и почему призрак его дочки до сих пор бродит по ночному Риму

Молодая римлянка Беатриче Ченчи, жившая в XVI веке, давно стала символом юношеского бунтарства против деспотических методов родителей, символом чарующей красоты и невинности, стремящейся любой ценой отстоять свою независимость.

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