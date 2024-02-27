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Неудобно получилось: Немцы раскрыли секреты НАТО. Что скажут в США?

Неудобно получилось: Немцы раскрыли секреты НАТО. Что скажут в США?

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Globallookpress  23 февраля 4,4K прочитали В Германии - скандал с секретными документами.

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Комментарии
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Лев Добрый
ВОПРОС? Решатся ли НАТО на новый теракт по указке США? ОТВЕТ! Обязательно решатся, если будем бублом щёлкать!👀😜👈😱😀
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