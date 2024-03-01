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Из Мемориала истории Холокоста Яд-Вашем исчезли фотографии массового уничтожения евреев украинскими националистами-бандеровцами

Из Мемориала истории Холокоста Яд-Вашем исчезли фотографии массового уничтожения евреев украинскими националистами-бандеровцами

Израильский блогер Маргарита Левин выяснила, что за последние два года из Мемориального комплекса истории Холокоста Яд-Вашем в Иерусалиме таинственным образом исчезли фотографии, на которых запечатлено, как украинские националисты совместно с нацистами уничтожали евреев на Украине.

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Комментарии
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Александр Платов
Не обращайте внимания на это помойное дерьмо - этот безмозглый придурок лезет без мыла в каждый анус, а на выхлопе -  голимый ноль( читай - вонь) потому эту гнусь и зовут в инете не иначе, как помойлов.
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50 мин.
Олег Самойлов
Ну вот, началось камуноиздное высирание! Ты как был идиотом, так ты им и остался! Твой уровень - копать ямы лопатой херовой! Вот и трудись! Как надоест работать - в социализм беги! Адрес подсказать тебе, копатель?
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47 мин.
Николай Берлизов
Это все твои аргументы? Мои соболезнования!
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10 мин.

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