Из Мемориала истории Холокоста Яд-Вашем исчезли фотографии массового уничтожения евреев украинскими националистами-бандеровцами

Александр Платов Не обращайте внимания на это помойное дерьмо - этот безмозглый придурок лезет без мыла в каждый анус, а на выхлопе - голимый ноль( читай - вонь) потому эту гнусь и зовут в инете не иначе, как помойлов.

Олег Самойлов Ну вот, началось камуноиздное высирание! Ты как был идиотом, так ты им и остался! Твой уровень - копать ямы лопатой херовой! Вот и трудись! Как надоест работать - в социализм беги! Адрес подсказать тебе, копатель?