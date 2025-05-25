Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают

Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают

Украина.ру © Украина.ру Каждый раз, когда беседуешь, не спеша, за чашкой чая или в окопе с русскими солдатами, не покидает ощущение, что все это немного декоративно.

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Комментарии
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наталья максименкова
правлильно насчет диаспор
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13 час.
людмила михайлик
Слава нашим воинам, вернуться все дружные и освободят нас от диаспор, чиновников и мигрантов, Господи помоги
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10 час.
d
demyr150648
Так Верховный  изначально и вышел и из пятой колонны и из собчаковской своры. А яблоко от яблони...
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4 час.
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