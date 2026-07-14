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Золотая клетка, таинственное исчезновение и триумф: как сложились судьбы обычных женщин после свадьбы с принцами

Свадьба с настоящим принцем часто кажется финалом сказки, но для пяти обычных девушек — от студентки из Минска до испанской журналистки — жизнь в королевских дворцах обернулась суровой реальностью с золотыми клетками, исчезновением из публичного пространства или полной сменой правил игры.

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