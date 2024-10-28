Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Сергей Камалин Можно только придраться к грамотности заголовка! Но, думаю, это обычная опечатка! К содержанию вопросо...Главный кандидат ...
  • Юрий Ильинов
    Галина Свитенко Автор! Писали, писали, а заголовок с орфографической ошибкой по программе 3 класса. Дописался... Нат...Главный кандидат ...
  • Юрий Ильинов
    Диана Кирсанова Исправьте ошибку в заголовке - по экономикЕ Екатерина Беспалова Диана Кирсанова, сейчас ответят,что ...Главный кандидат ...

Главный кандидат на Нобелевскую премию по экономики

Главный кандидат на Нобелевскую премию по экономики

Главный кандидат на Нобелевскую премию по экономики Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Диана Кирсанова Исправьте ошибку в заголовке - по экономикЕ Екатерина Беспалова Диана Кирсанова, сейчас ответят,что это был тест на внимательность))) Вадим Ратке Диана Кирсанова, это не ошибка Диана Кирсанова Вадим Ратке, а что, разве изменились правила окончания в падежах? Вадим Ратке Диана Кирсанова, я думаю, автор намеренно так написал
Ответить
15 час.
Юрий Ильинов
Галина Свитенко Автор! Писали, писали, а заголовок с орфографической ошибкой по программе 3 класса. Дописался... Наталья Овчинникова Галина Свитенко, вот именно с падежными окончаниями тут всегда проблемы: ... по экономикЕ Виктор Г. Галина Свитенко, И не стыдно вам делать автору такие замечания? Ещё что то интересное в статье заметили? По её содержанию сказать что то можете? Или только &quot;по программе 3 класса&quot; обучены?
Ответить
15 час.
Юрий Ильинов
Сергей Камалин Можно только придраться к грамотности заголовка! Но, думаю, это обычная опечатка! К содержанию вопросов нет! Екатерина Беспалова Вучич же сказал,что Сапхизадовна гений,значит гений🤷‍♀️ Светлана Поваляева Екатерина Беспалова , если тебя хвалит враг, значит, ты что-то не так делаешь Андрей С Можете закидать меня гнилыми помидорами, но у ЦБ задача одна - недопущение инфляции. И какие у ЦБ инструменты, кроме ставки? Сколько Эльвира боролась со льготной ипотекой? Если сейчас начнут массово продаваться ипотечные квартиры и сложится рынок недвиги- тоже ЦБ будет виноват? Или Хуснуллин все таки? Куда смотрит Решетников? Экономика - это его головняк, а не ЦБ. Или вам хочется вариант с Турцией или Венесуэлой? И еще: из условных 24% инфляции - 8 просто инфляция, 8 СВО, 8 восстановление новых регионов. Надеюсь, больше никаких Одесс, Николаевых и Харьковов присоединять не будем. Пусть гейропейцы финансируют.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх