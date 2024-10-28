Главный кандидат на Нобелевскую премию по экономики

Галина Свитенко Автор! Писали, писали, а заголовок с орфографической ошибкой по программе 3 класса. Дописался... Наталья Овчинникова Галина Свитенко, вот именно с падежными окончаниями тут всегда проблемы: ... по экономикЕ Виктор Г. Галина Свитенко, И не стыдно вам делать автору такие замечания? Ещё что то интересное в статье заметили? По её содержанию сказать что то можете? Или только "по программе 3 класса" обучены?

Юрий Ильинов

Сергей Камалин Можно только придраться к грамотности заголовка! Но, думаю, это обычная опечатка! К содержанию вопросов нет! Екатерина Беспалова Вучич же сказал,что Сапхизадовна гений,значит гений🤷‍♀️ Светлана Поваляева Екатерина Беспалова , если тебя хвалит враг, значит, ты что-то не так делаешь Андрей С Можете закидать меня гнилыми помидорами, но у ЦБ задача одна - недопущение инфляции. И какие у ЦБ инструменты, кроме ставки? Сколько Эльвира боролась со льготной ипотекой? Если сейчас начнут массово продаваться ипотечные квартиры и сложится рынок недвиги- тоже ЦБ будет виноват? Или Хуснуллин все таки? Куда смотрит Решетников? Экономика - это его головняк, а не ЦБ. Или вам хочется вариант с Турцией или Венесуэлой? И еще: из условных 24% инфляции - 8 просто инфляция, 8 СВО, 8 восстановление новых регионов. Надеюсь, больше никаких Одесс, Николаевых и Харьковов присоединять не будем. Пусть гейропейцы финансируют.