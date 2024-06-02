ВВС: Франция разрешила Украине использовать Storm Shadow и Scalp для ударов по России

А что, до этого разрешения шароварники эти ракеты не использовали по нашим территориям? А чем сбили транспортный самолет с пленными хохлами? Болтовня ради болтовни, нацеленная на устрашение населения РФ 🇷🇺.

Стефания Новак

Сколько надо еще доказательств, чтобы дать европе по мозгам и не только! Вся G7 дала согласия бомбить Россию. Так сколько еще надо доказательств РОссии? Опять проглотим , вот поэтому они не боятся, так как знают нашу психологию и что мы не нанесем удара по Парижу , Польше и прибалтике! Может хватит молчать?