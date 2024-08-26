Алаудинов оценил обстановку по всей линии боевого соприкосновения. Что он сказал о пленных ВСУ и продвижении России?

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен российскими войсками в Курской области, продолжает увеличиваться.
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