За два месяца 2025 года в Приангарье ввели в строй 3,7 тысячи квартир

В Иркутской области первые два месяца 2025 года показали рост в жилищном строительстве. За январь-февраль в области ввели в эксплуатацию 3,7 тысячи квартир, а это на 18,8 % больше, чем год назад, сообщили в Иркутскстате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии