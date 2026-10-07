Выступая на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник заявил, что гонка вооружений, поощряемая западным лобби, поглотила значительную часть ресурсов, предназначавшихся для мирных целей.
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