Сергей Алейник: гонка вооружений отняла ресурсы у мирных целей

Выступая на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза в Танзании, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник заявил, что гонка вооружений, поощряемая западным лобби, поглотила значительную часть ресурсов, предназначавшихся для мирных целей.