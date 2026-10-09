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С молотка уйдёт уникальный Corvette в ретростиле с огромным V12

С молотка уйдёт уникальный Corvette в ретростиле с огромным V12

В США идут торги за единственный в своём роде кастомный Chevrolet Corvette от студии Kindig-It. Базой для него стал автомобиль 2017 года, но после пяти лет разработки и постройки от донора почти ничего не осталось.

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