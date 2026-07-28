«А если бы она была старше, то можно [было бы]?»: Галустян парировал упрёки из-за новой избранницы и рассказал о реакции детей

Михаил Галустян объяснился с подписчиками, которые раскритиковали его второй брак. Юморист ответил на обвинения в соцсетях, где одна из пользовательниц упрекнула его в уходе от первой жены к более молодой Лилии Киосе.
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