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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футболистки «Барсы» отказались меняться футболками с соперницами из «Чиваса» – у них мало комплектов формы из-за жесткой экономии клуба

Женская команда «Барселоны» обыграла «Чивас» в третьем матче Тура чемпионов (4:1) и гарантировала себе победу в товарищеском турнире.

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