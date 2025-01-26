Конституционный суд Украины лишился кворума и утратил свои полномочия

Конституционный суд Украины (КСУ) принял постановление об увольнении в отставку трех своих судей, из-за чего лишился кворума и в определенной степени утратил свои полномочия, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник, передает «Российская газета».
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