В центральной части Пакистана пассажирский поезд, следовавший из Карачи в Пешавар, сошел с рельсов, в результате чего погибли не менее семи человек.
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